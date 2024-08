Álvaro Macías fue imparable en el mountain bike

El catamarqueño volvió a destacar el apoyo del público y el nivel del trazado. “Cada vez que vengo a competir en esta provincia me hacen sentir local. Es impresionante como me gritan y me alientan en cada tramo de la carrera. El circuito estuvo espectacular, bien de cross country. Como siempre hay que destacar la organización, que no dejan nada librado al azar”, enfatizó.