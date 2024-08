El equipazo, como lo calificó el DT de Las Leonas, jugará contra Alemania por un lugar en la semifinal olímpica

“Si no nos costara o no sufriéramos, no seríamos Argentina”, explicó Agustina Albertario. La Leona marcó el segundo tanto de la goleada 3-0 de la Selección ante Gran Bretaña que se completó con los goles de Valentina Raposo y Zoe Díaz de Armas. Hasta ahí todo pintaba óptimo y hasta relajado como nunca en lo que va de los Juegos Olímpicos. En el otro cruce pasaba lo mejor que podía acontecer: España le daba una gran mano a Argentina empatando contra Australia.