¿Competitividad o el fin del rol social de los clubes? Cinco claves sobre la inclusión de las SAD en Argentina

Por el momento, al no existir una legislación detallada, no hay límites claros sobre la implementación de la medida. De este modo, no se puede describir cuáles son las acciones que podrán o no realizar los dueños de los clubes-empresas: ¿Tendrán la potestad de vender el patrimonio del club como los terrenos del estadio o de los campos de entrenamiento? ¿Podrán cambiar los rasgos identitarios? ¿De dónde saldrán la procedencia de los capitales que ingresarán al club?