Imputaron a dos integrantes de la barra de Newell’s por las amenazas a Ángel Di María

En aquella ocasión, dos tripulantes de un Renault Megane gris realizaron disparos al aire y dejaron una amenaza en un papel. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”, decía el papel.