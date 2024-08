El regreso de Lucas Diarte, el lateral que alcanzó los 100 partidos con San Martin de Tucumán

El próximo desafío de San Martín será mantener la cima ante Estudiantes de Caseros, uno de los candidatos del torneo y para ese partido, Diarte espera contribuir de manera significativa. “Me imagino seguir, así como el equipo en general. Con más triunfos, que todo siga fluyendo y disfrutando de esto, que me hace muy feliz”, concluye el futbolista, que no oculta su fanatismo. “Siempre me hacía el momento para ir a la cancha como un hincha más. Siempre fue así, antes de que me dedique a esto”.