Tras quedar afuera de los Juegos Olímpicos, una estrella argentina se retiró de la Selección de vóley

“Me voy vacío, estos llantos no son de tristeza, son de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley... Probablemente mi último partido de vóley, todavía no lo sé pero seguro en la selección, sea con la celeste y blanca, no con la blanca, no con la negra, sino con esta camiseta”, expresó Facundo Conte, uno de los referentes del equipo, luego de la eliminación, anticipando incluso que podría retirarse del vóley.