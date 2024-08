Macri sobre el trato que recibió del Gobierno en su visita a Tucumán: "Chupé frío y no entendí”

"La verdad que no me di cuenta, estaba ahí. Hacía mucho frío, pero después no entendí. Les dije, ‘mejor no vuelvo’, porque quedo solo como presidente ahí. No van los de mandato cumplido. Después apareció (Adolfo) Rodriguez Saa. Por ahí es una molestia, 'yo estoy acá, es un lío volver'. Le mandé un mensaje, vía Hernán Lombardi, a Karina", comenzó Macri, que luego entró en detalles.