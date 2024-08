Macri relanzó el PRO con guiños y críticas a Milei

“Armar un equipo es más que juntar gente valiosa. El Presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto mutuo y respeto, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, sostuvo. Y reprochó a los dirigentes que rodean al mandatario: “Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”. En esta misma línea, declaró que la gestión libertaria no puede tener entre sus filas a funcionarios que hasta hace meses trabajaban a la par del ex ministro de Economía Sergio Massa.