Victoria Vannucci rompió el silencio sobre su relación con Javier Milei: qué dijo

Luego de asegurar que no hay una relación amorosa con el Presidente, Vannucci contó cuál es su vínculo que la une con el mandatario: "Quiero que sepan que tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día".