Los extraños gestos de Brenda Uliarte mientras declaraba un testigo en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner

Antes del debate, a través de un escrito Uliarte introdujo la posibilidad de que todo haya sido planificado por otras personas de poder. “Yo no sé por qué ‘Nando’ (por quien era su pareja, Fernando Sabag Montiel, autor del ataque) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado”, declaró.