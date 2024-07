Maduro: “María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tienen que estar tras las rejas”

Y agregó: "Este humilde conductor de autobús que ven aquí, caraqueño de los barrios, todavía aún hay días que a esta altura del juego digo: 'Nico presidente, el Nico del valle, el Nico del metrobús, cómo llegué aquí'. Todavía me lo pregunto... Ahora, no creen que por dudar porque estoy aquí embraguetado cada días más con la paz del pueblo, porque no es la paz para el chavismo, nada más; es la paz para toda la población"