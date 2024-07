Cinco diplomáticos argentinos abandonarán Venezuela y volarán a Portugal

El gobierno argentino buscó hacer valer el artículo 19 de la Convención de Asilo -que ironías de la historia se firmó en Caracas en el año 1954- que establece que en caso de ruptura de relaciones, las personas que cuenten con asilo tienen la misma protección que los diplomáticos. “Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella. Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo”, es el artículo en cuestión que la dictadura de Maduro no reconoce.