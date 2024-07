La mamá del “Maligno” Torres reveló los motivos por los que no vio la coronación de su hijo en los Juegos Olímpicos

Sin embargo, la medida no fue una solución al problema. “Llegamos al edificio de Argentina, los sacamos y nos fuimos a dormir con los asientos. Pero a la mañana siguiente bajamos y no estaban las bicicletas. No teníamos bicicleta, pero sí los asientos. Nos dio bronca”, señaló, aunque “Maligno” no se quedó de brazos cruzados. “Esa noche estábamos indignados y decidimos sacarles las ruedas. Obviamente a la mañana siguiente bajamos y las bicis estaban ahí. Nos fuimos a desayunar y cuando estábamos tomando el café nos llega un audio de Argentina. ‘A los que sacaron las ruedas de las bicicletas, espero que no sean argentinos y que en diez minutos están puestas nuevamente. Si no, iremos departamento por departamento buscando’, escuchamos”, explicó.