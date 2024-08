"Con la nena, no": cómo Maradona "le salvó la vida" a una joven en una clínica de rehabilitación

Este gesto, aunque simple, tuvo un impacto profundo en Mariana, quien encontró en esas palabras un nuevo impulso para seguir adelante. Y a raíz de ese escrito le dejó un mensaje a su ex pareja. “Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo, pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí y me costó eso, ocho años al lado tuyo”, concluyó.