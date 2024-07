Subastarán una camiseta de Diego Maradona que utilizó en el Mundial de México 1986: ¿Cuánto esperan recaudar?

Conocedores de lo difícil que podía ser cuestionarle el tema a Diego sugirieron a Grondona que la AFA hiciera un control interno, que permitiera ver si las pastillas del físicoculturista (Daniel Cerrini) tenían peligro de doping. Grondona no quiso hacerlo. Difícil saber por qué. Y aceptar también entonces que las piernas no las cortó solo la FIFA que sí había dado sin embargo piedra libre a Diego en la clasificación al Mundial, cuando, por gestión de Grondona, no implementó controles antidoping en el repechaje contra Australia. ¿Cómo (para Diego) no sentir entonces cierta impunidad, cierta sensación de que esa misma protección se extendería a un Mundial que precisaba la figura marketinera del 10? Más que las piernas, aquel episodio de hace treinta años cortó esperanzas. Y la responsabilidad no fue solo de una persona.