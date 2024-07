El impacto de Máximo Levi en San Martín de Tucumán: de la Guerra en Israel a ser una de las figuras el domingo

Allí dejó varios amigos y conocidos que le dieron algunos consejos sobre el “mundo San Martín”. “Hablé con Pablo (Frontini) y (Nicolás) Benegas. Me contaron maravillas del club. También me comentó un poco Matías Ignacio García con quien compartí en Defensores. ‘Es una locura futbolística e institucionalmente’, me dijeron. Ya me había tocado jugar con la gente en contra y la verdad que es increíble. Tampoco es que había mucho que preguntar, sé de qué se trata el club”, aseveró.