El fuerte relato de Santiago Maratea al denunciar que fue abusado por un amigo de la infancia

El relato de Santiago Maratea sobre el abuso que sufrió

“Era un amigo de la infancia, lo tenía desde los 14 años. Nos habíamos ido de joda, vinimos después a dormir a mi casa. Lo más normal, nos vamos a dormir, y me despierto a la mitad de la noche con él arriba mío, besándome. Por así decirlo, para no ser muy explícito y que me bajen este video", explicó Maratea.