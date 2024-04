Santiago Maratea contó que está “ilusionado” con el gobierno de Milei y lanzó duras críticas a la izquierda

“Algo muy genuino es que el me bancó a mí, todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro’. Me bancó él nada más y a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco”, recordó.