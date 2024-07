“Pulga” Rodríguez, un artista con gol que fue decisivo en la victoria de Atlético Tucumán

“Y, es el club que me dio todo, que me hizo conocido, que me prestó la camiseta para que pueda jugar al fútbol en primera división. Es un sentimiento único por el club, un amor único; obviamente, uno sigue trabajando y se sigue exigiendo para que estemos lo más arriba posible”, dijo el “Pulga” antes de saludar con una sonrisa pícara, tanto como la mirada que posa sobre su gran amiga la pelota cada vez que pisa una cancha.