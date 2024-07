Carlos Sánchez dijo que estará "a favor de la reforma constitucional", pero si "es oportuna"

Sobre la reforma

En cuanto a la reforma constitucional, Sánchez aclaró que, aunque la reforma electoral es uno de los puntos de preocupación, no es el tema prioritario en este momento. “Tenemos que discernir si es oportuno o no, y eso ahora no es un tema prioritario. Me parece que lo que tenemos que hacer es mirar todos los temas con una mirada amplia", explicó.