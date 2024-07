"No hay una presentación oficial de un proyecto de reforma constitucional", aseguró Acevedo

Relación con Jaldo

En cuanto a su relación con el gobernador Osvaldo Jaldo, Acevedo aseguró que es buena y que están trabajando en conjunto. "Con el gobernador estamos perfectamente bien. Las especulaciones que se hicieron o que se tejieron no tienen fundamento. No venimos a tratar ningún otro tema que no sea darle continuidad a lo que veníamos conversando con la mesa de diálogo", aclaró.