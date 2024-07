Elecciones en Venezuela: Mauricio Macri le pidió a Lula da Silva "que no permanezca callado”

El ex presidente, Mauricio Macri, le pidió a Lula da Silva que se pronuncie sobre la situación electoral en Venezuela. “Espero que no permanezca callado”, dijo Macri. Hasta ahora, el primer mandatario de Brasil es uno de los líderes regionales que aún no se expresó sobre el resultado de las elecciones y sobre el triunfo que se adjudica el dictador Nicolás Maduro.