Tras horas de tensión, dan la victoria a Maduro en Venezuela

“Necesitamos que todos los venezolanos estén en sus centros de votación en vigilia. Hemos luchado toda la vida, son los momentos decisivos”, dijo la líder opositora María Corina Machado en medio de la tensión, mientras pasaban las horas. “Nosotros no estamos amenazando, ellos no quieren reconocer las elecciones. La derecha rancia quiere sembrar la violencia”, decía uno de los manifestantes chavistas que iban llegan do al centro de Caracas.