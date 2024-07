El futuro del trabajo en la era de la IA - Parte 1: ¿Más ocio o más negocio?

El sentido del trabajo va a cambiar

Personalmente, creo que estamos en el inicio de "La Era de la Humanidad Aumentada", una era en la que la IA no es solo una herramienta, sino una fuerza que nos obliga a redefinir lo que significa ser humano. Esta no es simplemente otra revolución industrial, como las que hemos vivido antes. Es un cambio radical y más profundo, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.