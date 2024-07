Los tres aparatos que bajo ninguna circunstancia debemos desenchufar en casa

El primer dispositivo que no debemos desconectar son las impresoras de inyección a tinta, ya que si no las apagamos correctamente y las sacamos del enchufe, se provocan graves daños en su funcionamiento. Esto se debe a que en un apagado normal, el cabezal de impresión se coloca en una posición de reposo que lo protege y minimiza el consumo de tinta. Si esta operación no se lleva a cabo, el cabezal no se coloca en una posición segura.