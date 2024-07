Debut amargo para Los Leones en París 2024

En último cuarto los argentinos no lograron encontrar los espacios necesarios para romper la defensa australiana. Aunque Australia tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, no concretaron y permitieron a Argentina soñar con el empate hasta los últimos segundos del encuentro. Una última jugada de Tomás Domene desde un corner corto casi les da la igualdad, pero el gol no llegó.