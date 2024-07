Elecciones en Venezuela: acusan a Caracas de impedir el ingreso a observadores

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela. “Si usted no está invitado a una fiesta (...), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (...). No están invitados, son showseros”, dijo en su programa de televisión: “Acá no van a venir a joder; este país se respeta”.