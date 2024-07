El Banco Central tiene reservas netas negativas en casi U$S 6.000 millones

En lo que va de este mes, el stock de reservas internacionales brutas del Banco Central cede casi U$S 1.500 millones, en los a U$S 27.431 millones, muy cerca de su piso de cuatro meses, de U$S 27.146 millones el 27 de marzo. Al descontarle a esta cifra los depósitos que se computan como encajes y los préstamos -como el “swap” chino- las reservas netas se acercan a un saldo negativo de U$S 6.000 millones. Esto implica el resultado más bajo desde marzo.