La necesidad del personal auxiliar en las escuelas

No sólo se trata de cocinar o de limpiar, sino también de ocuparse de necesidades como la provisión de agua a los baños -una escuela no puede funcionar sin agua-; la reposición de elementos dañados y hasta las previsiones sobre seguridad, un asunto que preocupa en demasía en muchas escuelas. Conviene tener en cuenta esto, así como evitar que cada fin de año, cuando se retiran o se jubilan empleados, la crisis se reitere por no haber previsto su reemplazo.