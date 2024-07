Los Pumas 7s cumplieron el primer objetivo, y van por todo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Un nuevo try de Fraga, convertido por Joaquín Pellandini, le permitió a Los Pumas pasar al frente, pero un try sin convertir de Kevin Wekesa, aprovechando una desconexión argentina con la pelota, puso el partido 12-12. En los últimos cuatro minutos fue todo de Argentina, que terminó anotando 19 puntos gracias a los tries de Tomás Elizalde, Luciano González y Marcos Moneta, con conversiones de Pellandini y Santiago Mare, para el 31-12 final.