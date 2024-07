Un debut repleto de dudas para la Selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París 2024

Desilusionante, sin sazón, gris… Javier Mascherano no pudo tapar el sol con un dedo. El bochornoso episodio que suspendió el encuentro por más de una hora no es excusa para el flojísimo debut de la Selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos. Argentina jugó mal; no generó peligro y, en consecuencia, no incomodó a Marruecos, que con muy poco logró un resultado clave de cara al resto del certamen.