Dejaron su vida en Tucumán, se embarcaron para ser músicos y ya recorrieron 19 países

"Hay que estudiar, no queda otra. Estudiá para que tus dedos puedan hacer lo que quieras, y para que tu mente entienda lo que estás queriendo hacer", aconsejó el tecladista Juan. También hizo hincapié en la importancia del trato con la gente: "hay que ser un músico agradable, hay que ser empático y hay que ser ‘piola’. No hay que creérsela, no hay que pensar que un género es bueno y otro género es malo, no hay que ser elitista. La gente te tiene que elegir por quien sos, no sólo por lo que podés hacer".