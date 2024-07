Milei y Villarruel estiran las diferencias: siguen sin hablarse, aunque se verían en la Rural

En este escenario, más allá de lo protocolar, Villarruel no tiene demasiado diálogo con el Ejecutivo. Ni con el presidente, mucho menos con su hermana, tampoco con Caputo. Solo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que mantiene un diálogo fluido con todas las terminales del Gobierno, e incluso de la oposición. A las últimas dos reuniones de gabinete, Villarruel no se presentó. El domingo quedará en evidencia si volverían a encontrarse o no las dos máximas autoridades del país.