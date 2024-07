Ronnie Arias contó qué hizo con su plata en los años noventa

Luego contó por qué decidió adoptarlo: "él me lo pidió, quería ser de nuestra familia. Cuando murió su mamá me preguntó: ´¿Y ahora quién va a ser mi familia?'. Podés elegir, la abuela, nosotros', le dije y me respondió que quería que Pablo y yo fuéramos su familia. Entonces, después del ACV, lo hicimos y nos casamos", finalizó.