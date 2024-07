Así está hoy Nadia Comaneci, leyenda de los Juegos Olímpicos

Shoko era una de las grandes esperanzas japonesas, teniendo en cuenta que en el Mundial de gimnasia artística de 2022 obtuvo la medalla de bronce en la prueba de barra de equilibrio. Su ausencia, además, complica a Japón en la prueba por equipo, ya que, al no haber sufrido lesión o enfermedad, Shoko no puede ser reemplazada por una gimnasta de reserva, por lo que las asiáticas tendrán sólo cuatro gimnastas, y no cinco, como el resto de los equipos.