"Pulga" Rodríguez, ¿una solución a los problemas ofensivos de Atlético Tucumán?

Él mismo lo dejó en claro, ante la pregunta de LA GACETA sobre cómo puntúa del uno al 10 su momento actual, desde lo físico y lo futbolístico. “Estoy bien. No tengo ninguna dolencia ni ningún problema. Estoy entrenándome todos los días a la par del grupo; hoy por hoy no puedo decir que falté a una práctica por una dolencia y eso me hace seguir. Si no, no estaría estorbando adentro de una cancha”.