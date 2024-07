Con buen aporte tucumano, Los Pumas vapulearon a Uruguay

El wing Ignacio Mendy, medallista olímpico con Los Pumas Seven en Tokyo 2020, y que jugó apenas su segundo partido con Los Pumas, marcó los dos primeros tries del partido. Ambos por la banda izquierda, y en ambos casos, dejando a un rival en el camino. El tucumano Tomás Albornoz, que tuvo su primera chance como titular con Contepomi como head coach, no pudo acertar ninguna de esas dos primeras conversiones, aunque se sacó la “mufa” unos minutos después, al convertir un penal bajo los palos.