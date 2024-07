Una prestigiosa revista inglesa eligió al equipo más grande de Sudamérica: ¿lo lidera un equipo argentino?

La revista inglesa Four Four Two realizó un ranking de los mejores equipos de Sudamérica en donde incluyó 33 equipos del continente. “Es el hogar de muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, de fanáticos apasionados y de clubes históricos. A continuación, un vistazo a algunos de los equipos más grandes y famosos de todo el continente”, dice el artículo que publicaron. El ranking es liderado por Boca, al que calificó como el club más “grande y popular” de Argentina.