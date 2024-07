¿Qué son los azúcares libres y cómo afectan a nuestro organismo?

El renunciar al azúcar puede mejorar nuestro peso corporal, sobre todo si dejamos de consumirlo antes de dormir. Esto se debe a que si cosumimos este nutriente antes de descansar, no podemos liberar esa gran cantidad de energía incorporada. Al no hacer ninguna actividad física, no somos capaces de consumir ese combustible, lo que provoca que no metabolicemos la sustancia y esta se vuelva inflamatoria, conduciendo al almacenamiento de la misma y el aumento de grasa.