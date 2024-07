"¡Justo ahora!" El dato de Quilmes, el próximo rival de San Martín de Tucumán, que maldicen en La Ciudadela

Para Flores será todo un desafío enfrentar a un equipo que cambió de entrenador y que, más allá de lo que se vio contra Chacarita, no tiene “cartas claras”. El Quilmes de Franco usaba un 4-3-3 que prácticamente no se movía; sin embargo, Rondina es un DT que no se adhiere a un sólo esquema táctico.