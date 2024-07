Betular revela los detalles de la torta del casamiento de Dybala y Sabatini

El ex jurado de MasterChef, describió la torta como un diseño clásico que cumple con los deseos de los novios. "Para mí, su particularidad es que no tiene tanto detalle. Si te la cuento es tan simple, que es como spoilearlo", comentó. Aunque evitó las precisiones para mantener la sorpresa, aseguró que no se trata de un simple bizcochuelo con dulce de leche, sino de algo especial y significativo para Oriana y Paulo.