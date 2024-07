Personajes urbanos: Rosa Gallardo, sus cinco dientes de oro y las creencias por el Arcángel Uriel

Al preguntarle cómo responde a los escépticos que podrían no creer en sus creencias y prácticas, Rosa es contundente: "Todo es creer en uno mismo. No me interesa si los demás creen o no. Yo sé en qué creo y todo lo que pido se me cumple. Eso es lo que importa". Así es Rosa Gallardo, una mujer que combina la fe, la tradición y un toque de extravagancia con sus dientes de oro.