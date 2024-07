Quería tanto ser tatuadora que, de chica, convenció a su mamá para que se marcara la piel

"¿Quién tatuá acá?"

El camino no estuvo exento de desafíos en un mundo predominantemente masculino. Paula se encontró con colegas que la subestimaban por el simple hecho de ser mujer. “Cuando ya llevaba cinco años tatuando en un local, me pasaba que, cuando salía a atender los clientes, no me prestaban atención. Yo les preguntaba qué se querían hacer y me respondían '¿quién tatúa acá?' Y miraban atrás mío, como si yo fuera la secretaria o recepcionista”, narró.