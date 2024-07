Dos equipos tucumanos confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Además de los elencos tucumanos, participarán de la competencia Ciudad Vóley, Policial de Formosa, River Plate, Defensores de Banfield, San Lorenzo, Boca Juniors, Waiwen y CEF 5 de La Rioja. En esta edición, no estará presente UPCN, máximo ganador histórico de la competencia, que se bajó por oponerse al formato de Tour, ni Once Unidos, que no participará por cuestiones económicas.