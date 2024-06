Quiénes son Luis y Bernarda Cella, los creadores de Olga

“Lo más difícil fue convencer a Migue. Sólo vino porque lo invitamos a comer ceviche en su restaurante preferido, si no, no nos daba bola”, explicó la joven. Agregó que después de varias semanas de charla, Migue Granados aceptó y hoy en día es socio de Olga. “El canal tiene la personalidad de Migue, habla como Migue. No es sólo un conductor, es la esencia y la filosofía del canal. No buscábamos una cara conocida sino replicar su esencia", expresó Luis en diálogo con Clarín a principios de este año