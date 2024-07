Cartas de lectores: la amistad padre-hijo

La celebración del Día del Amigo que se avecina suele renovar entre otros este interrogante: ¿un padre y un hijo pueden ser amigos? Por encima de criterios acerca de su factibilidad o no, predomina la certeza de que personas con esa condición son irremplazables. El dolor causado por la muerte de uno no se mitiga con la llegada de otro. Simplemente porque sus nombres y apellidos son intransferibles y las relaciones mantenidas no tienen correlato.