Jack Black cancela su gira por un comentario reivindicativo del atentado contra Trump

Conocido por sus papeles en películas como School of Rock, The Holiday y Kung Fu Panda, Jack Black es crítico de Trump e inicialmente pareció reírse ante el comentario de Gass, según se observa en un video que se viralizó en las redes sociales. Pero, en las jornadas posteriores, el público no lo perdonó y lo llenó de críticas en las redes sociales. Muchos lo calificaron de "antiestadounidense" y pidieron su "cancelación".