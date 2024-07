El desafío que Flores no puede superar y que en San Martín enciende algunas alarmas

El ex Everton de Chile no se destacó por derecha. Si bien intentó desbordar y superar a los rivales, no logró hacer la diferencia. Tampoco fue efectivo a la hora de centralizar el juego. No encontró a Junior Arias y quedó aislado en la banda derecha, sector en el que no pudo superar la marca de los rivales. La ausencia de Pablo Hernández, asimismo, lo obligó a retroceder para tomar contacto con el juego, pero el arco le quedó demasiado lejos.