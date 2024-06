- Como dirigencia venimos haciendo todo lo que se necesita. Trajimos a los que consideramos mejores cuerpos técnicos y jugadores;brindamos todas las necesidades y estamos acompañando en el día a día. Lo mismo el pueblo ‘ciruja’ que acompaña siempre. Sin embargo, en el fútbol hay factores que no manejan los directivos ni los hinchas. Para jugar en San Martín no hace falta sólo ser buen jugador, hace falta algo más. A eso lo debe acompañar un poco de suerte y que la terna arbitral no se equivoque.