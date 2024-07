Álvarez Agis: "El Gobierno tiene que parar con los anuncios y obtener resultados"

Por último, Álvarez Agis recordó el programa de emisión y déficit cero implementado en 2019, donde la cantidad de dinero no creció y la inflación se duplicó por la fuerte suba del dólar. Lo comparó con la situación actual, ya que en ese momento no había cepo. “En un programa de desinflación, la emisión monetaria no puede ser cualquier cosa. No podés tener déficit fiscal, emitir a lo pavote, que el crédito se multiplique…”, explicó.